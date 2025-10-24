SMDIF presenta sus avances para beneficiar a los poblanos

Con sensibilidad y cercanía, el Sistema Municipal DIF que preside la presidenta del Patronato MariElise Budib y la administración que encabeza el presidente, Pepe Chedraui Budib, impulsan el desarrollo integral y bienestar comunitario, puntualizó el director general del organismo, Alejandro Cortés Carrasco al comparecer como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno.

Ante las comisiones unidas de Igualdad Sustantiva de Género y Diversidad Sexual, así como de Salubridad y Asistencia Pública del Cabildo, el directivo detalló que, en materia de desarrollo económico y fortalecimiento de competencias laborales, los 18 centros de Capacitación y Desarrollo (CECADES) beneficiaron a más de 3 mil personas con servicios de formación que promueven el autoempleo, emprendimiento y la preparación para la vida.

Además, más de 700 personas con discapacidad recibieron formación en áreas como gastronomía, computación y atención al cliente.

Atención a mujeres por medio del programa “Puerta Violeta”

El director explicó que el programa “Puerta Violeta” centró su labor en el empoderamiento y protección de mujeres, atendiendo a 132 de ellas, junto a sus dependientes. Asimismo, mil 177 mujeres, niñas y niños se beneficiaron de atención psicológica, jurídica y acompañamiento en denuncias, demostrando el compromiso del SMDIF con la seguridad y el apoyo integral.

Para fomentar la cohesión social y reforzar lazos familiares, el organismo llevó a cabo cinco celebraciones especiales, como “Festejando a mamá”, “Papá protagonista, “Un viaje a los 80s”, “La familia es amor” y el “Desfile de Reyes Magos”, que logró impactar a más de 50 mil personas.

Salud e inclusión, una prioridad para el SMDIF

Alejandro Cortés Carrasco, precisó que el programa “Médico Imparable” afilió a 5 mil 199 personas, brindó 15 mil 783 consultas médicas y entregó 19 mil 500 medicamentos gratuitos. Mientras que, en el ámbito de la salud mental, más de 24 mil personas fueron favorecidas con talleres y pláticas, sumando a más de 19 mil que accedieron a pruebas de salud mental.

Dijo que la Unidad Médica Integral realizó una labor fundamental con mil 390 servicios de prevención de cáncer de mama y cervicouterino; además, hubo un total de 36 mil 254 servicios médicos y odontológicos.

En colaboración con el DIF estatal, añadió que fue fortalecido el Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral, lo que permitió ampliar su capacidad terapéutica para dar 51 mil 215 servicios a personas con discapacidad temporal y permanente.

Además, el SMDIF dio 789 ayudas (99 aparatos auditivos y 641 ortopédicos, así como 50 para gasto médico-hospitalario) para fortalecer la calidad de vida de personas con discapacidad, niñas, niños y adultos mayores.

Protección asistencia a sectores vulnerables

Alejandro Cortés Carrasco, añadió que la asistencia alimentaria ha sido un eje central, por lo que fueron entregados 2 millones 559 mil 927 desayunos a niñas y niños a través de los programas de Alimentación Escolar. Indicó que, en coordinación con el DIF estatal y sociedad civil, se dignificaron 12 desayunadores en beneficio de 2 mil 208 menores.

Adicionalmente, se entregaron 176 mil 484 despensas a personas en situación vulnerable. Mientras que el Dormitorio Municipal mantuvo un servicio constante para atender en promedio a 45 personas diariamente.

En la comparecencia estuvieron presentes las regidoras y regidores, Alondra Méndez Luis, Bertha Villavicencio Ramos, Georgina Ruiz Toledo, Ivon Enríquez, María Esther Ortiz Pérez, Marcela Montealegre Villagrán, Maricela Reyes Rosete, Mariela Solís Rondero, Mayte Rivera Vivanco, Shirley Ponce, Vanesa López Silva, Gabriel Biestro Medinilla, Manuel Durán Gómez, Ovidio Celis Córdova y Samuel Hernández Carranza.

