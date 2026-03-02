SSC Atlixco localiza vehículo con predenuncia de robo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco logró la localización de un vehículo con predenuncia de robo durante recorridos permanentes de vigilancia en el municipio.

El hecho ocurrió tras un reporte a los números de emergencia sobre el robo de un automóvil Volkswagen Gol, color gris, con placas del estado de Puebla. Elementos municipales ubicaron la unidad estacionada sobre Boulevard Ferrocarriles y 3 Oriente, sin personas a bordo.

Luego de verificar su estatus en las plataformas correspondientes, se confirmó que contaba con predenuncia de robo, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para las diligencias legales.

