Gobierno de Puebla planta más de 2 mil árboles en tres días

En los últimos tres días, el Gobierno del Estado plantó 2 mil 200 especies que fortalecen el bosque urbano, en el Centro Integral de Servicios (CIS) y el Parque Ecológico, corresponden a árboles de entre 3 y 4 años de edad lo que convierte este proyecto en el más importante en dos décadas, bajo la gestión de Alejandro Armenta Mier.

La ingeniera ambiental Gema García Sánchez, con maestría en atención a emergencias y protección civil, agregó que un árbol capta 18 kilogramos al año de dióxido de carbono. Por lo tanto, estos 10 mil árboles del bosque urbano captarán 73 toneladas de CO₂ anuales y, debido a su crecimiento, al cuarto año serán 464 toneladas y 1 mil 300 toneladas en diez años.

Los árboles alcanzan hasta 4 metros de altura y tienen una probabilidad de subsistencia de 95 por ciento; por ello, entre los beneficios que generarán destaca la filtración de agua, la reducción de temperatura en hasta 3 grados y la creación de sitios que albergan fauna.

La especialista hizo hincapié en que los árboles de las especies fresno, pino y acacias en el CIS y frutales en el Parque Ecológico se realizaron conforme a normas ambientales y toman como base la Paleta Vegetal del Estado de Puebla.

