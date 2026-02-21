Investigan doble feminicidio de abuela y nieta en Pantepec

Una mujer de 58 años y su nieta de 13 años, identificadas como Juana Francisca y Evelyn, fueron asesinadas presuntamente con un machete en la localidad de Mecapalapa, perteneciente al municipio de Pantepec, en la Sierra Norte de Puebla.

Los cuerpos fueron localizados la mañana del viernes 20 de febrero en las cercanías de la clínica de salud de esa comunidad, sobre la calle Cinco de Mayo.

De acuerdo con los reportes policiales, ambas víctimas presentaban heridas producidas con arma punzocortante, presuntamente un machete. Al lugar acudieron elementos de la policía estatal y municipal, así como personal de la Secretaría de Marina y paramédicos de la región, quienes confirmaron el fallecimiento de ambas.

La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes por el delito. Los cuerpos fueron trasladados al anfiteatro regional para la práctica de la necropsia de ley, mientras se desarrollan las diligencias para identificar a los responsables.

El hecho ocurre en medio de las celebraciones de carnaval en el municipio, que concluirían el 22 de febrero. Tras el crimen, pobladores han solicitado la suspensión de los festejos.

