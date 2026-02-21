San Andrés Cholula lanza programa para apoyar a población migrante

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle, dio inicio al programa migrante “Dignidad sin Fronteras”, una iniciativa que concentra acciones de apoyo, orientación y acompañamiento dirigidas a la población migrante y a sus familias, reconociendo su aportación social y reafirmando la importancia de garantizarles un trato digno, incluyente y con pleno respeto a sus derechos.

Durante su mensaje, la edil destacó que su administración mantiene una visión humanista y cercana a la ciudadanía, impulsando políticas públicas que atienden de manera prioritaria a los sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

En este marco, se informó que el programa “Dignidad sin Fronteras” contempla brigadas de concientización y no discriminación, jornadas de asesoría para personas migrantes y sus familias, capacitaciones para el uso efectivo de remesas, así como acciones de inclusión dirigidas a la población extranjera que reside en el municipio. Para este año, se prevé beneficiar de manera directa a más de mil personas e impactar indirectamente a alrededor de tres mil.

En su intervención, el secretario de Gobernación municipal, Jesús Parra Vera, subrayó que este programa responde a una necesidad social real y forma parte de la estrategia de bienestar social del municipio, reafirmando el compromiso institucional de generar condiciones de igualdad, respeto y atención integral para la población migrante.

Por su parte, el director general del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, Felipe David Espinoza Rodríguez, reconoció las acciones que el Ayuntamiento de San Andrés Cholula ha impulsado en favor de las y los migrantes poblanos, destacando el esfuerzo municipal por traducir la voluntad institucional en programas y apoyos concretos.

Con el inicio de “Dignidad sin Fronteras”, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula refrenda su compromiso de construir una comunidad más justa, solidaria e incluyente, donde la dignidad y los derechos humanos de las personas migrantes sean una prioridad permanente.

