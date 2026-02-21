México y EU lanzan campaña para prevenir gusano barrenador en ganado

Los gobiernos de México y Estados Unidos, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la embajada estadounidense en México y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, iniciaron una campaña educativa conjunta para fortalecer la prevención y notificación del gusano barrenador del ganado (GBG).

La iniciativa busca proteger la sanidad animal y la actividad ganadera mediante acciones coordinadas basadas en ciencia y experiencia técnica.

La campaña está dirigida a productores ganaderos, personal técnico, médicos veterinarios y comunidades rurales, con el objetivo de motivar su participación activa en la detección temprana y reporte inmediato de casos sospechosos.

Los materiales educativos incluyen videos, mensajes de audio para radio y plataformas digitales, así como elementos gráficos que abordan cómo identificar la presencia del gusano en heridas de animales, medidas de prevención y el tratamiento adecuado.

La estrategia refuerza la colaboración de largo plazo entre ambos países en materia de sanidad agropecuaria y subraya la importancia de la notificación oportuna a las autoridades para garantizar una atención expedita y proteger los sistemas productivos. Los contenidos están disponibles en los sitios web de Senasica y el USDA, y fueron desarrollados con el acompañamiento de especialistas en sanidad animal.

Los materiales pueden consultarse en el enlace: https://bit.ly/46idO0V.

