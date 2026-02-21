Ucrania boicoteará apertura de Juegos Paralímpicos de Invierno

El Comité Paralímpico de Ucrania anunció que sus atletas no participarán en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, en protesta por la decisión de los organizadores de permitir que seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos compitan bajo las banderas de sus respectivos países. La ceremonia se celebrará el 6 de marzo.

En un comunicado difundido este viernes, el Comité ucraniano calificó la decisión como “vergonzosa”. La delegación ucraniana ya había anticipado días antes que sus dirigentes no asistirían al evento por el mismo motivo.

El ministro de Deportes de Ucrania, Matviy Bidnyi, expresó en su cuenta de X que, en respuesta a la “indignante decisión”, los representantes públicos ucranianos no acudirán a los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán del 6 al 15 de marzo.

The decision by the @Paralympics organisers to allow killers and their accomplices to compete at the Paralympic Games under national flags is both disappointing and outrageous. It is disappointing that the leadership of international non-governmental organisations tries to ignore… pic.twitter.com/POY9fCM6AD — MatviiBidnyi (@bidnyi_matvii) February 18, 2026

Vuelve bandera rusa a competencia

La participación de rusos y bielorrusos con sus símbolos nacionales supone un cambio respecto a la política aplicada desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022, cuando se prohibió a ambos países competir bajo sus banderas, permitiendo únicamente la presencia de atletas como neutrales.

La Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional levantó hace seis meses la suspensión parcial que pesaba sobre ambas naciones, autorizando su regreso con bandera e himno.

El Kremlin defendió la decisión a través de su portavoz, Dmitri Peskov, quien señaló que “todos los deportistas deben tener derecho a participar libremente en competiciones internacionales“.

Peskov añadió que “el deporte nunca debe ser víctima de la política“.

Rusia ha conseguido un total de 233 medallas en los Juegos Paralímpicos de Invierno: 84 de oro, 88 de plata y 51 de bronce; por otra parte, Ucrania suma 112 en total, siendo 27 doradas, 41 plateadas y el resto de bronce.

Te recomendamos: