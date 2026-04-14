Sheinbaum reporta reducción del 45% en homicidios dolosos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que los homicidios dolosos en México presentan una reducción anual del 45 por ciento, al pasar de un promedio diario de 91.7 en 2024 a 50.8 en el primer trimestre de 2026.

Durante su conferencia matutina, destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados y anunció la creación de la Escuela para Mandos en la Academia Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de formar a secretarios, subsecretarios y mandos bajo criterios de honestidad, profesionalismo, humanismo y respeto a los derechos humanos.

Sheinbaum comparó las cifras con administraciones anteriores: “De 2006 a 2012, sexenio de Felipe Calderón, de la guerra contra el narco, los homicidios dolosos aumentaron 148 por ciento. Durante Peña Nieto pasaron de 63.2 a 87.9, 42 por ciento más. En el sexenio del presidente López Obrador pasaron de 100.5 a 91.7, una reducción del 9 por ciento. En nuestro gobierno, hemos reducido los homicidios dolosos de 91.7 a 50.8 diarios, una reducción del 45 por ciento”.

Detalles de la reducción por entidad

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que los homicidios dolosos disminuyeron 41 por ciento al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026, lo que representa 35 homicidios diarios menos.

Marzo de 2026 es el mes más bajo desde 2016, y el primer trimestre del año es el más bajo desde 2016 con un promedio diario de 50.8.

Figueroa señaló que siete entidades concentraron el 50.2 por ciento de los homicidios en marzo: Guanajuato (9.2%), Chihuahua (8.3%), Baja California (8%), Morelos (6.4%), Guerrero (6.3%), Estado de México (6%) y Oaxaca (5.9%).

Destacó reducciones significativas: Guanajuato bajó 63 por ciento mensual respecto a febrero de 2025; Estado de México disminuyó 54 por ciento mensual respecto a septiembre de 2024; Nuevo León redujo 74 por ciento mensual; Quintana Roo 74 por ciento; y Zacatecas 89 por ciento.

Los delitos de alto impacto disminuyeron 52 por ciento respecto a 2018, al pasar de un promedio diario de 969.4 a 461.3. El robo de vehículo con violencia registró la mayor reducción con -56.4 por ciento (de 209.9 en 2018 a 91.6 en 2026).

Estrategia contra extorsión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026 se detuvieron 49,530 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 25,700 armas de fuego, casi 500 toneladas de droga y se desmantelaron 2,330 laboratorios clandestinos.

En la Estrategia Nacional contra la Extorsión, del 6 de julio de 2025 al 29 de marzo de 2026, se detuvo a 1,106 extorsionadores en 24 entidades y se recibieron más de 180 mil llamadas al 089. El 88.6 por ciento (160,129) fueron extorsiones no consumadas y el 11.4 por ciento (20,532) consumadas, lo que derivó en 6,821 carpetas de investigación.

Atención a las causas

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reportó que se han brindado más de 5.9 millones de servicios y trámites en beneficio de más de 3.5 millones de personas, con 342,189 visitas Casa por Casa, 547 Ferias de Paz con más de 2 millones de atenciones, y 392 espacios públicos recuperados. Se han realizado 298 Mesas de Paz con 106 mil sesiones y 24 mil acuerdos, y más de 9 mil Jornadas por la Paz con participación de más de 2.6 millones de personas.

El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” ha intercambiado 9,544 armas de fuego y 9,498 juguetes bélicos por opciones educativas. La Estrategia Jóvenes Transformando México cuenta con mil 358 gimnasios para “Boxeando por la Paz”, entrenando a más de 53 mil jóvenes con 3 mil boxeadores tutores. La Jornada Nacional de Fútbol para Jóvenes reunió a más de 159 mil participantes. El Tianguis del Bienestar ha entregado 2.1 millones de artículos de primera necesidad a más de 334,800 personas en Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

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