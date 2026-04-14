Congreso ejerce liderazgo que trasciende fronteras: Pável Gaspar

“El Congreso de Puebla está ejerciendo un liderazgo legislativo que trasciende fronteras estatales. Como presidente de la JUGOCOPO, he asumido una agenda de diálogo con los máximos representantes del Estado mexicano, porque los poblanos merecen una legislación de primer nivel”, señaló el diputado Pável Gaspar Ramírez.

En este sentido, detalló que se ha reunido con el ministro presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, para construir una agenda legislativa en favor de los pueblos indígenas y la creación de una Sala de Justicia Indígena en la entidad. Lo anterior, con el compromiso de saldar una deuda histórica con este grupo.

Pável Gaspar, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, también destacó el diálogo establecido con el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, para alinear la agenda legislativa local con las reformas federales que transformarán el sistema electoral y fiscalización del país.

De igual forma, se recibió la participación de Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Legislativo de Morena en la Cámara de Diputados federal, en un foro sobre la reforma electoral y la democracia, donde planteó una propuesta sobre fiscalización en tiempo real y renovación profunda de las auditorías, para que cada peso del recurso público se ejerza con transparencia.

El legislador expuso que, con el trabajo conjunto de sus compañeras y compañeros diputados “estos diálogos no son protocolarios, son trabajo legislativo de avanzada, mejores modelos de Leyes, mejores garantías para la ciudadanía y un Congreso de Puebla que propone soluciones y que busca consenso en la diversidad”.

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