Texmelucan realiza Macrojornada gratuita de esterilización

Con el objetivo de fortalecer el bienestar animal, fomentar la tenencia responsable de los seres sintientes de compañía y prevenir la sobrepoblación canina y felina, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan y el Sistema Municipal DIF, llevaron a cabo la Macrojornada Gratuita de Esterilización Canina y Felina en el zócalo de la ciudad.

El Presidente Municipal, Juan Manuel Alonso, destacó la respuesta de la ciudadanía, al señalar que las 150 fichas disponibles fueron asignadas en poco tiempo, reflejo del interés y compromiso de las familias por actuar de manera responsable en el cuidado de sus seres sintientes. Recalcó que estas acciones fortalecen la cultura del respeto, cuidado y protección de los seres sintientes, contribuyendo a construir una comunidad más consciente.

Por su parte, Abraham Aguilar Yáñez, titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra los animales del Estado de Puebla, destacó que Texmelucan es el primer municipio donde se llevó a cabo un cateo para el rescate de un ser sintiente que se encontraba en condiciones de maltrato, posicionándose como un referente en la atención y combate a este tipo de conductas, gracias al trabajo coordinado entre las autoridades municipales y estatales.

En su intervención, Luis Fernando Martínez Juárez, Director General del Sistema Municipal DIF, señaló que impulsar la tenencia responsable representa un avance importante en la concientización de las familias, al promover una cultura de respeto, cuidado y protección hacia los animales de compañía.

El evento contó con la presencia de la Presidenta del Sistema Municipal DIF Karla González Martínez; Víctor Manuel Zumaya Calvo, Jefe del Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria Delegación 18; Regidoras, Regidores, Secretarios y funcionarios municipales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Texmelucan reafirma su compromiso de impulsar el bienestar animal, la salud pública y la participación ciudadana, fortaleciendo una cultura de respeto hacia los seres sintientes y construyendo un municipio más responsable, solidario y comprometido con el cuidado de todas las formas de vida.

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