Rafael Micalco deja contienda por la dirigencia del PAN en Puebla

El diputado local, Rafael Micalco Méndez, se bajó de la contienda por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Puebla, al considerar que debe darle oportunidad a nuevos cuadros de competir.

Aunque en meses anteriores manifestó públicamente su intención de llegar a la presidencia del Comité Directivo Estatal (CDE), anunció la declinación de sus aspiraciones.

En entrevista, el legislador señaló que optará por no participar en el proceso interno de renovación ya que ha ocupado la dirigencia del partido en dos ocasiones.

Presumió que durante su primera gestión frente al PAN lograron ganar alrededor de 50 municipios; mientras que en la segunda ganaron más de 100 ayuntamientos y todo el Congreso del Estado.

Sin embargo, indicó que es “sano” que más perfiles lleguen a la dirigencia, en especial una mujer, por lo que abrió la posibilidad de sumarse al proyecto de la exdiputada local, Mónica Rodríguez Della Vecchia.

“A mí me gustaría que fuera una mujer, de mujeres veo a Mónica que quiere ser, no estaría mal que fuera ella; sin embargo, ya veremos qué mecanismo se decide y si no hay alguna irregularidad”, comentó.

Sobre el método de selección, refirió que los aspirantes a la dirigencia deben denunciar si existen irregularidades o presiones para que los Comités Municipales elijan una votación cerrada del Consejo Estatal.

En la contienda interna por el control del PAN aún permanecen Mónica Rodríguez, Genoveva Huerta Villegas, Mario Riestra Piña, Edmundo Tlatehui Percino y Felipe Velázquez Gutiérrez.

Editor: Guillermo Leal

Te recomendamos