Identifican a presuntos carteristas en Línea 2 de RUTA

Dos hombres y una mujer fueron señalados como presuntos carteristas en la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), siendo identificados como delincuentes recurrentes en la capital.

Durante el fin de semana, ciudadanos obligaron a los pasajeros de una unidad de la Línea 2 del Ruta a bajar para encontrar un celular robado previamente a una mujer.

En este proceso, los ciudadanos identificaron y señalaron a dos hombres y una mujer como los presuntos responsables del delito, sin embargo, estos se tornaron violentos, incluso golpeando en repetidas ocasiones a un hombre que documentaba lo ocurrido.

A pesar de que múltiples ciudadanos se encontraban en la zona y presenciaron lo ocurrido, los supuestos delincuentes lograron escapar y se desconoce si la víctima recuperó o no su teléfono celular.

Al hacer públicos los videos en redes sociales, los internautas identificaron a los tres señalados como delincuentes recurrentes de este modus operandi.

#Puebla Estos dos "hombres" y esta "dama" fueron señalados como carteristas en una unidad de la Línea 2 de RUTA, tras el pedido de auxilio de una pasajera a la que le robaron su celular.



¿Que cómo sabemos que son carteristas? Porque en varias ocasiones se han tornado… pic.twitter.com/J8FpxmTXex — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 21, 2025

Te recomendamos: