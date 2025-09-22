Poblanos marchan en solidaridad con la niñez palestina

La mañana de este domingo, un grupo de activistas y ciudadanos marchó en Puebla para exigir el cese de la violencia contra la niñez palestina, lo que ocasionó cierres a la circulación a la altura del Gallito del Paseo Bravo y en calles del Centro Histórico.

La movilización, integrada por unas 300 personas, partió alrededor de las 11:15 horas sobre la avenida Reforma con dirección al zócalo capitalino. Los participantes portaban una bandera de aproximadamente 10 metros de largo, además de banderas más pequeñas, cartulinas y lonas con mensajes como “¡Palestina libre ya!” y “¡Alto al genocidio en Gaza!”.

De acuerdo con los manifestantes, la marcha buscó visibilizar lo que califican como un genocidio en contra de niños y niñas en la Franja de Gaza, donde señalan que los ataques del ejército de Israel han dejado miles de muertos y millones de desplazados.

La protesta provocó la suspensión temporal del servicio de RUTA en la zona de la 11 Norte-Sur por más de dos horas, lo que afectó a usuarios que tuvieron que caminar entre paraderos. Aunque se registraron algunos momentos de tensión entre manifestantes y pasajeros, la situación no pasó a mayores.

La movilización concluyó en el zócalo de Puebla, frente a la Catedral, donde se leyeron manifiestos y se entonaron cantos antes de disolver el contingente.

