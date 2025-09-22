Mujer de la tercera edad muere tras caer a cisterna en Tehuacán

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche del sábado en la colonia Guadalupe, en el municipio de Tehuacán. Una mujer de la tercera edad cayó al fondo de una cisterna de más de cinco metros de profundidad en una obra en construcción.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada sobre la 13 Norte, entre 12 y 14 Oriente. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en silla de ruedas y, de manera repentina, cayó dentro de la cisterna, lo que le impidió salir por sus propios medios. Pese a que vecinos escucharon sus gritos de auxilio, no lograron rescatarla.

De forma extraoficial, habitantes de la zona señalaron que el hijo de la mujer habría estado relacionado con el hecho, ya que fue visto huyendo del domicilio; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Paramédicos y rescatistas acudieron al lugar y, tras varias maniobras, lograron sacar a la mujer, pero únicamente confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Policía Municipal acordonó la zona, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes para determinar si la caída se trató de un accidente o de un posible hecho delictivo.

