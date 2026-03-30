PVEM inicia análisis de perfiles para elección de 2027 en Puebla

La dirigencia del Partido Verde inició formalmente el análisis de sus cuadros competitivos rumbo a la elección intermedia en Puebla.

El líder estatal, Jimmy Natale, aclaró que, si bien ve con buenos ojos la reelección de sus legisladores locales y federales, todos deberán someterse a una evaluación de desempeño y reconocimiento ciudadano.

En entrevista, se pronunció a favor de que los actuales representantes del partido busquen repetir en el cargo, destacando a perfiles que han ganado terreno en la agenda legislativa y territorial.

Entre ellos se encuentran los legisladores Norma Pimentel, Guadalupe Vargas, Beatriz Manrique, Kathya Sánchez, María de la Barreda y Miguel Márquez.

Apuntó que los diputados que integran el Congreso de la Unión también están en la lista de posibles aspirantes, aunque las definiciones finales esperarán a los tiempos legales.

Tal vez te interese: Piden ayuda para localizar a presunta feminicida de María Fernanda López

Sin embargo, enfatizó que el PVEM debe garantizar la apertura a nuevos liderazgos para mantener su crecimiento.

“No habrá pase directo para nadie; debemos garantizar la participación y evaluar el trabajo realizado”, sentenció, subrayando que la competitividad será el único criterio de selección.

Apuntó que actualmente cuentan con 30 alcaldías, gobernando a una población de 750 mil ciudadanos.

Además, destacó que el reciente proceso de afiliación cerró con éxito sumando a más de 80 mil nuevos integrantes.

En ese sentido, Natale Uranga reafirmó su interés en competir con cuadros propios en la mayoría de presidencias municipales, aunque mantendrán su alianza con Morena para diputaciones locales y federales.

Editor: Renato León

Te recomendamos: