Piden ayuda para localizar a presunta feminicida de María Fernanda López

El Colectivo Justicia para Paulina Camargo solicitó apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero de Angelina N., quien es señalada por el presunto feminicidio de María Fernanda López Miganjos.

A través de redes sociales, se dio a conocer que el probable feminicidio ocurrió el 28 de marzo en Lomas de Angelópolis.

“Solicitamos su Ayuda para Localizar a Angelina “N” por su probable participación en el delito de feminicidio en contra de M. Fernanda López Mijangos”, dice el mensaje difundido por el Colectivo con una fotografía de la probable responsable del crimen.

El Colectivo pidió comunicarse con la Fiscalía General del Estado a los números para proporcionar cualquier indicio de su paradero o información 2222.117.800, 2222.117.900 o al 911 o a la página de manera directa a la página de Facebook de Justicia para Paulina.

Familiares exigen justicia para María Fernanda.

Más tarde, Rocío Limón, fundadora de este colectivo en honor a su hija Paulina Camargo Limón, desaparecida desde 2015, abundó que el ataque en contra de María Fernanda se presentó en su casa.

En nombre de su familia expresó sus condolencias a los deudos de María Fernanda y exigieron justicia para ella.

De acuerdo con un recuento hemerográfico, en lo que va del año se han presentado 12 probables feminicidios en la entidad poblana, de los cuales no hay ninguna persona detenida por los crímenes.

De enero a febrero, la Fiscalía General del Estado contabiliza sólo dos casos investigados como feminicidios.

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