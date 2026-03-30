Olga Romero admite interés por presidencia municipal de Tehuacán

La dirigente de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, admitió este lunes su interés por contender por la presidencia municipal de Tehuacán en el 2027.

En conferencia de prensa, justificó su constante presencia en la región como una respuesta a peticiones ciudadanas y a su arraigo personal en la demarcación.

Cuestionada sobre el incremento de sus recorridos territoriales, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal enfatizó que su vínculo con Tehuacán es tanto familiar como empresarial.

#Puebla 🚨 La dirigente de Morena en Puebla, Olga Romero, dejó entrever su interés para competir por la alcaldía de Tehuacán en el 2027, al resaltar que es originaria del municipio.



Sin embargo, afirmó que respetará los tiempos electorales que establece el partido.



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En ese sentido, dijo que conocer de cerca las carencias del municipio le ha generado la voluntad de participar activamente en su solución.

Detalló que su labor reciente se ha centrado en el acompañamiento de programas de Obra Comunitaria del gobierno estatal, facilitando la entrega de proyectos en diversas colonias y juntas auxiliares.

Sin embargo, Romero Garci-Crespo aseguró que será la primera en respetar los plazos legales y los procesos internos que dicte Morena.

“He estado mucho por Tehuacán porque Tehuacán es mi casa (…) yo creo que a cualquier persona que se ha metido en la problemática de donde es tu casa, ves que esa problemática tiene maneras de resolverse y por supuesto que tendremos las ganas de generar ese cambio”, dijo.

Editor: Renato León

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