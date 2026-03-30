Ecoparque en Flor del Bosque se hará con propuestas ciudadanas: Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que el proyecto del Ecoparque “Pensar en Grande”, que se desarrollará en Flor del Bosque, se construirá con la participación de la ciudadanía y sin imposiciones gubernamentales.

Durante la primera asamblea informativa, el mandatario subrayó que su administración no pretende “tener la verdad absoluta”, sino escuchar a la población y recoger sus propuestas para enriquecer el plan ambiental de su administración.

En ese sentido, dijo que se trabaja en el rescate ambiental en la entidad, a través de la recuperación del Río Atoyac, donde ya se han intervenido 30 de los 109 kilómetros del cauce, pero el siguiente reto será atender la zona industrial.

El gobernador destacó que los bosques y montaña de Puebla inspiran el concepto del ecoparque “Pensar en Grande”, el cual busca reflejar tanto la orografía del estado como el potencial de su población.

Por ello, convocó a las organizaciones civiles, representantes ejidales y a la ciudadanía en general a involucrarse activamente en el desarrollo del ecoparque y hacer propuestas que enriquezcan dicho proyecto: “Es de los poblanos, para los poblanos, para México y para el mundo”, concluyó.

Ecoparque contempla 19 nuevas áreas de esparcimiento

En su intervención, el secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos indicó que el ecoparque Pensar en Grande contempla la rehabilitación de 14 hectáreas en tres etapas.

Explicó que, en la primera fase 19 zonas serán transformadas en espacios únicos e innovadores para la atracción de visitantes, lo que fomentará el turismo y propiciará derrama económica.

Detalló que se instalará un área acuática, área extrema, área deportiva, jardín sensorial y laberinto, 15 cabañas nuevas, además se rehabilitarán 7.21 kilómetros de accesos, se instalará iluminación, un restaurante, módulo de información turística, zoológico, palapas, etcétera.

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