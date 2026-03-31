Atlixco abre curso infantil en bibliotecas para vacaciones de abril

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invita a niñas y niños del municipio a participar en el curso “En Primavera la Biblioteca te Espera 2026”, una iniciativa que busca fomentar el aprendizaje de forma divertida durante el periodo vacacional.

El curso se realizará del 6 al 10 de abril en la Biblioteca “Presidente Juárez”, con actividades dirigidas a menores de 8 a 13 años en dos turnos: de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Como parte de la estrategia, la propuesta se extenderá a otras bibliotecas del municipio: en Metepec, del 6 al 10 de abril de 10:00 a 13:00 horas; en San Pedro Benito Juárez, los días 6, 8 y 10 de abril de 16:00 a 18:30 horas; y en Santo Domingo Atoyatempan, del 6 al 10 de abril de 11:00 a 14:00 horas.

Para mayor información, el ayuntamiento puso a disposición el número telefónico 244 445 18 04.

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