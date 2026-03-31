Convocatoria para Premio Municipal en Artes y Cultura cierra el 7 de abril

La convocatoria para participar en el “Premio Municipal al Mérito Ciudadano en Artes, Cultura y Patrimonio Cultural” cierra este 7 de abril, reconocimientos a través de los que se distinguirá a personajes destacados en su labor y trayectoria y que han impactado de manera significativa en el desarrollo sociocultural del municipio de Puebla.

Será dentro del marco de los festejos por el 495 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Puebla en donde el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) y la Gerencia del Centro Histórico y Patrimonio Cultural entreguen los premios honoríficos en cinco categorías:

• Mérito Artístico y Trayectoria Cultural

• Mérito a la Conservación del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial

• Mérito a la Difusión de los Derechos Culturales para la Construcción de Paz

• Mérito a la Investigación Histórica, Antropológica, Arqueológica y la Divulgación de la Memoria

• Mérito al Compromiso y Liderazgo Comunitario

Aún queda tiempo y podrán postularse personas que acrediten haber impulsado iniciativas propias o realizando aportes de importancia en beneficio de su comunidad en el municipio de Puebla.

Podrán realizarse por instituciones educativas, entidades gubernamentales, la iniciativa privada y organizaciones de la sociedad civil en representación de las personas propuestas.

La convocatoria cierra hasta el siete de abril a las 13:00 hrs. La premiación se realizará el 16 de abril de 2026. Las bases completas se pueden consultar en la dirección electrónica: https://centrohistorico.pueblacapital.gob.mx/

Para mayores informes, y recepción de postulaciones o al correo electrónico: convocatoria495@ayuntamientopuebla.gob.mx

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