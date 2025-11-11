Ayuntamiento de Puebla invertirá en postes con cámaras y botones de pánico

El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, anunció que durante el Smart City en Barcelona pidió cotización para postes de alumbrado público, que incluyen cámaras y botones de pánico que se instalarán en los “Senderos de Paz” de la ciudad.

El edil explicó que será en próximos días cuando reciba las propuestas que pidieron y confió en que este tipo de infraestructura le dará certeza al gobierno municipal de lo que sucede en la ciudad.

Adelantó que será el próximo año cuando adquieran 60 postes, mismos que serán instalados en diferentes vialidades y parques de la capital poblana.

Chedraui Budib afirmó que algunos de estos postes serán comprados con recursos obtenidos por el programa “Estaciónate Aquí”, además de destinar los ingresos al bacheo de las vialidades donde operan los parquímetros.

En otro tema, declaró que se reunirá con los diputados locales para que aprueben la Ley de Ingresos que enviaron como propuesta para el próximo año, así como los recursos que podrá ejercer la capital del estado en 2026.

Por último, agradeció al gobernador Alejandro Armenta Mier la relaminación de cinco mil calles en la capital poblana, ya que consideró que es un hecho inédito y confirmó que el Ayuntamiento complementará los trabajos con las calles secundarias en los cuatro polígonos de la ciudad.

