Primer informe de actividades de Rosa Isela Sánchez en la CDH Puebla

El 95 por ciento de las solicitudes de investigación que recibió la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla durante el último año terminaron en la emisión de una queja por posible violación de derechos humanos.

Así lo destacó la presidenta del organismo, Rosa Isela Sánchez Soya, al rendir su Primer Informe de Actividades al frente de la dependencia.

En el evento protocolario, la ombudsperson poblana informó que la CDH recibió un total de 9 mil 09 solicitudes de investigación, de las cuales 8 mil 563 derivaron en una queja formal.

Te puede interesar: Municipios no usan plantas tratadoras pese a crisis ambiental del Río Atoyac

Sánchez Soya reafirmó el compromiso de la institución de trabajar cerca de los ciudadanos para defender y proteger los derechos humanos en el estado.

Además, destacó las siguientes acciones realizadas durante su gestión:

Derechos Vulnerados : La seguridad jurídica, el derecho al trato digno y el derecho a la igualdad fueron los más afectados durante el periodo.

: La seguridad jurídica, el derecho al trato digno y el derecho a la igualdad fueron los más afectados durante el periodo. Medidas de Protección : Se emitieron 548 medidas cautelares para prevenir la revictimización.

: Se emitieron 548 medidas cautelares para prevenir la revictimización. Mecanismos Legales : Se aplicaron cuatro Protocolos de Estambul para prevenir presuntos casos de tortura y se efectuaron 33 procedimientos de habeas corpus para proteger la libertad ante detenciones arbitrarias.

: Se aplicaron cuatro Protocolos de Estambul para prevenir presuntos casos de tortura y se efectuaron 33 procedimientos de habeas corpus para proteger la libertad ante detenciones arbitrarias. Resultados de la Gestión: Se concretaron 28 acuerdos satisfactorios, se emitieron y cumplieron 18 y 22 recomendaciones, respectivamente, y se brindaron 272 servicios médicos y psicológicos a las víctimas.

#Puebla 🎥 Da inicio el Primer Informe de Labores de la Titular de la Comisión de los Derechos Humanos, Rosa Isela Sánchez, esto tras un año en el cargo, donde destaca la labor de defensa y difusión de los derechos de los ciudadanos.



Vía @EsImagen pic.twitter.com/5DIvitwtxu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) November 11, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: