Shakira establece marca histórica en el Zócalo de la CDMX

El pasado primero de marzo, Shakira se presentó en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Con esta imponente actuación, la estrella colombiana cerró su gira con broche de oro al superar el máximo de asistencia para un evento gratuito en dicha plaza, congregando a 400 mil personas según los datos oficiales brindados por la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Con este número, la intérprete superó a Los Fabulosos Cadillacs, quienes ostentaban la marca anterior. La agrupación argentina se había posicionado en la cima durante 2023 tras reunir a 300 mil seguidores; sin embargo, la barranquillera logró sumar 100 mil espectadores adicionales a la estadística oficial de la capital.

Antes de su show de este domingo, la artista se encontraba empatada con Justin Bieber en el quinto puesto de los conciertos más concurridos en este recinto gracias a su visita de 2007. Con este nuevo hito, se sitúa por encima de figuras internacionales de la talla de Interpol, Paul McCartney, Rosalía y Roger Waters.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia matutina que, si bien no siguió el evento en su totalidad, pudo observar parte de la transmisión y bromeó sobre su presencia: “Y luego un ratito ahí desde la ventana, para que nadie me viera, escondidita ahí”. Además, informó que la afluencia de fanáticos desbordó la plancha principal, extendiéndose hasta la Alameda Central y el Monumento a la Revolución, según el reporte de la jefatura de gobierno.

Finalmente, la mandataria calificó la exhibición como un “superespectáculo” y resaltó el profundo afecto de la audiencia mexicana hacia la compositora. Tras este logro, la estrella no solo concluye su tour de forma triunfal, sino que ratifica su poder de convocatoria, dejando una huella imborrable y estableciendo una nueva vara de medir para futuros eventos.

¡Todavía nos vibra el corazón por lo que vivimos anoche! Nuestra histórica Plaza de la Constitución se llenó de magia, música y muchísima energía con la presencia de Shakira, quien rompió un récord impresionante: 400 mil personas cantaron a una sola voz en el corazón de nuestra… pic.twitter.com/QTPVKOPncE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

