Capturan a los presuntos objetivos del ataque en “Sala de Despecho”

Dos hombres identificados como Javier “N”, alias “El Medrano”, y “El Fello” fueron detenidos tras un enfrentamiento armado entre agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y presuntos delincuentes en San Martín Texmelucan.

De acuerdo con las primeras versiones, ambos serían el blanco original del atentado ocurrido el pasado 14 de febrero en el bar “Sala de Despecho”, ubicado en la zona de Angelópolis.

Los sujetos fueron capturados junto con otros cuatro hombres, quienes el pasado 6 de marzo atacaron a disparos a elementos de la Unidad de Investigación de Homicidios Dolosos. Los agentes repelieron la agresión y lograron someterlos.

Durante las acciones, las autoridades realizaron tres cateos en los que aseguraron seis vehículos, entre ellos una patrulla municipal de Texmelucan, así como armas de alto calibre.

Entre los detenidos se encuentran los dos hombres que presuntamente eran el objetivo inicial de la balacera registrada en la zona de Angelópolis, hecho que dejó tres jóvenes muertos y cinco personas heridas.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha emitido un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Asimismo, permanece sin esclarecer el motivo por el cual los detenidos tenían acceso a un vehículo de uso oficial de la Policía Municipal.

#ACTUALIZACIÓN ✍🏻 Este sábado trasciende que, durante los operativos que tuvieron lugar ayer en San Martín Texmelucan, fue detenido Javier "N", alias “El Medrano” quien aparentemente era el blanco original del ataque en el bar Sala de Despecho el pasado 14 de febrero, que dejara… pic.twitter.com/NmxdmaIgYB — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 7, 2026

