Alistan traslado de Finanzas al nuevo edificio en Cúmulo de Virgo

En breve, la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) comenzará el traslado de su personal al nuevo edificio ubicado sobre Cúmulo de Virgo, inmueble que también albergará a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Tras realizar un recorrido de supervisión, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que las instalaciones se encuentran listas para recibir a los trabajadores de ambas dependencias estatales.

Asimismo, el mandatario también anunció que su administración pondrá en marcha un proceso de modernización del Registro Público de la Propiedad y Catastro, el cual se concretaría en dos años para digitalizar trámites, agilizar los servicios y evitar prácticas burocráticas o el mal uso de la información de los ciudadanos.

Te puede interesar: Puebla licita 47.3 mdp en monederos para trabajadores de Salud

Por su parte, la titular de Finanzas, Daniela Stephanie Pérez Calderón, explicó que la Subsecretaría de Transformación Digital de la Secihti será la primera en ocupar el nuevo inmueble, ya que realizará pruebas tecnológicas en las instalaciones para poner en marcha el sistema digital.

Una vez que estas plataformas estén en funcionamiento, se iniciará la mudanza del personal de Finanzas, que actualmente labora en el edificio ubicado en la colonia Azcárate.

Cabe mencionar que dicho inmueble será rehabilitado para recibir a trabajadores del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), además de otras áreas administrativas del gobierno estatal.

🏢🌿 Un nuevo espacio fortalece el servicio público en Puebla.



El nuevo edificio de la @SPFAGobPue, un espacio inteligente y sustentable, integra áreas de estacionamiento, comedor, módulos de atención, cajeros y áreas al aire libre; infraestructura que dignifica el trabajo del… pic.twitter.com/KPs48Ji8kI — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) March 7, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: