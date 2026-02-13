SSP podría tomar control de seguridad en Tianguismanalco

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González advirtió que el Estado podría tomar el control de la seguridad en Tianguismanalco, si las autoridades municipales no garantizan contar con la capacidad para brindar dicho servicio.

En entrevista, indicó que tras los reportes de la presunta participación de policías municipales en robos, instruyó al director de la Policía Estatal trasladarse al municipio para reunirse con el edil, Juan Pérez Moral, y el comandante local, a fin de revisar las condiciones en las que opera la corporación.

El vicealmirante señaló que revisarán que los elementos municipales cuenten con exámenes vigentes, así como con la Licencia Oficial Colectiva que les permite portar armas de fuego.

#Puebla 🚔 La SSP de Puebla tomará el control de la seguridad de Tianguismanalco si el ayuntamiento no es capaz de depurar a su Policía Municipal, advirtió el vicealmirante Francisco Sánchez González, luego que ciudadanos acusaron la participación de elementos en robos.



A partir de los resultados, dijo que sugerirán al presidente municipal hacer una reestructuración de la Policía Municipal, sin embargo, enfatizó que si no tienen capacidad para garantizar la seguridad pública, el Estado podría asumir directamente esa función en el municipio.

“Estamos en la disposición de ayudarlos. Y si ellos no son capaces de hacerse cargo de la seguridad, lo va a hacer el Estado”, puntualizó.

Destacó que la prioridad es fortalecer la seguridad en coordinación con las autoridades municipales, pero dejó en claro que no se permitirá que existan vacíos o participación de la autoridad con grupos delictivos.

