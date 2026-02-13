Arrebatan la vida a joven dentro de negocio en la Puebla-Xalapa

De cuatro disparos fue como le quitaron la vida a un joven en la carretera federal Puebla-Xalapa, la víctima se encontraba dentro de un comercio y, según testigos, habrían sido al menos dos los agresores que cometieron el crimen.

La agresión ocurrió con altura del kilómetro 214 del Barrio de Tecamachalco, en el municipio de San Salvador El Seco; un ciudadano llamó al 911 y reportó que después de escuchar disparos en un comercio cercano al sitio donde él se encontraba, vio salir a dos sujetos encapuchados que le robaron su teléfono celular y huyeron.

Por lo anterior, agentes de la Policía Municipal llegaron a la zona a inspeccionar lo ocurrido, encontrando dentro del inmueble señalado a un hombre sin vida y con múltiples impactos de bala.

#Seguridad 🚨 A disparos fue como le quitaron la vía a Alejandro S. de 26 años en una tienda ubicada en el kilómetro 214 de la carretera federal Puebla-Xalapa, del Barrio de Tecamachalco, en San Salvador El Seco.



Su cuerpo estaba junto a dos bolsas de cristal, y según los… pic.twitter.com/bKjnPwB9Nd — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) February 13, 2026

El occiso fue identificado como Alejandro S., de 26 años de edad, quien fue localizado junto a dos bolsas de la droga conocida como cristal.

La zona quedó a resguardo de las autoridades, y personal ministerial adscrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) llegó a la escena para realizar el levantamiento de cadáver con apoyo de especialistas forenses y la recolección de indicios. El inmueble quedó asegurado para su análisis.

Te recomendamos: