Armenta destaca colaboración con empresarios para la generación de empleos

Al sostener una reunión de trabajo con la presidenta de COPARMEX, Beatriz Camacho e integrantes de la confederación, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, destacó la importancia de continuar con el trabajo conjunto con las y los empresarios, con la finalidad de ser facilitadores de las unidades de producción y riqueza comunitaria.

El titular del Ejecutivo sentenció que los gobiernos de la Cuarta Transformación apoyan e impulsan a las y los empresarios, ya que son generadores de empleo. “Nos interesa trabajar de la mano de todos los organismos empresariales, no tenemos fobias, ni filias, nuestro propósito es servirles”, afirmó Alejandro Armenta.

Al tiempo de reconocer el trabajo y actuar de la presidenta de COPARMEX, Beatriz Camacho, en las Mesas de Seguridad, donde participan los tres órdenes de gobierno, el gobernador aseguró que el interés de la administración estatal es apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, por ello los invitó a participar en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), en la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad.

En su mensaje, Camacho Ruíz, reconoció la disposición del Gobernador Alejandro Armenta, quien desde el inicio de su gestión fortaleció el diálogo y escuchó cada una de las inquietudes y propuestas, con el propósito de encontrar soluciones a cada una de ellas. “Confiamos en que en unidad lo podemos lograr, hay voluntad política para que Puebla sea el mejor estado del país”, puntualizó.

La representante empresarial reiteró el compromiso de COPARMEX con la legalidad, el cumplimiento normativo y la ética empresarial, ya que aseguró que el sector productivo poblano está dispuesto a invertir, generar empleo formal y fortalecer la competitividad del estado, con la única finalidad de consolidar a Puebla como un territorio de confianza, innovación y estabilidad. “Que se entienda que la prosperidad sostenible descansa en el estado de derecho”.

Apuntó que desde su sector están listos para asumir su responsabilidad y trabajar en coordinación con el estado para asegurar las condiciones para invertir, generar desarrollo y producir prosperidad. “Juntos seremos ejemplo de la unidad que vela por su país, en un estado democrático. Donde nadie esté por encima de la ley. Gobernador, cuenta con los empresarios para invertir”, afirmó.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, recordó que, en el marco de la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, la presidenta Claudia Sheinbaum, designó a Beatriz Camacho Ruíz, como Coordinadora del Consejo Promotor de Inversión del Estado de Puebla, nombramiento que fortalece la atracción de inversiones, promueve el desarrollo económico regional y alienta la generación de empleo formal y bienestar compartido.

El secretario señaló que de esta forma se reafirma el compromiso para fomentar el liderazgo de las mujeres en espacios estratégicos de toma de decisiones, ya que su participación decidida representa un paso firme hacia la consolidación de una economía, que reconoce el talento como motor esencial del desarrollo económico y social de México.

En tanto, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, aseveró que existe sinergia con la presidenta de COPARMEX para escuchar la voz de sus integrantes. Reiteró que desde el Gobierno del Estado son cercanos a las y los empresarios poblanos para brindar soluciones a sus requerimientos.

Por último, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, indicó que la estrategia de seguridad en Puebla está alineada a la nacional que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; por ello, destacó que la participación de la iniciativa privada es fundamental para hacer vínculos que generan mayor inversión y turismo. “Sí trabajamos en el mismo sentido las condiciones de seguridad en el estado van a mejorar”, apuntó.

