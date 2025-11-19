Detienen a hombre que causó daños en panteón de San Lucas Atoyatenco

Vecinos de la comunidad de San Lucas Atoyatenco lograron detener a un hombre señalado de ingresar al Panteón Nuevo “Ángeles de San Lucas”, donde presuntamente sustrajo objetos y causó daños en diversas tumbas.

Testigos indican que el sujeto fue sorprendido mientras rompía cruces y alteraba lápidas, provocando la intervención inmediata de los pobladores, quienes lo retuvieron para evitar su escape. Algunos habitantes lo agredieron para que confesara, pero el hombre no respondió.

Te puede interesar: Cinco personas resultan intoxicadas mientras pintaban una casa en Tlanalapan

Con la llegada de elementos de seguridad, el presunto responsable fue entregado a las autoridades para iniciar las investigaciones correspondientes.

La comunidad hizo un llamado a las familias con familiares enterrados en el cementerio para que revisen el estado de las tumbas y reporten daños adicionales, en caso de haberlos.

Editor: César A. García

Te recomendamos: