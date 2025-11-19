Cinco personas resultan intoxicadas mientras pintaban una casa en Tlanalapan

Al menos cinco personas resultaron intoxicadas mientras realizaban trabajos de pintura en una vivienda ubicada en la comunidad de San Rafael Tlanalapan, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan. Debido a la gravedad de los síntomas, todos fueron trasladados al Hospital Integral, donde recibieron atención médica durante la tarde.

Los hechos ocurrieron en la zona de San Isidro, donde las personas estaban en contacto con la pintura cuando comenzaron a presentar dificultades para respirar, aparentemente a causa de la inhalación prolongada de sustancias químicas.

Equipos de emergencia acudieron al punto y localizaron a cuatro hombres y una mujer con síntomas de intoxicación, como mareo, vómito y problemas respiratorios. Los afectados señalaron que los malestares iniciaron mientras trabajaban dentro de la vivienda.

Debido a la situación, los paramédicos realizaron su traslado al nosocomio, donde finalmente fueron estabilizados y se reportó que su estado de salud es favorable.

