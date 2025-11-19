Papa León XIV revela su deseo por visitar la Basílica de Guadalupe

El papa León XIV manifestó este martes su interés en realizar una visita pastoral a América Latina, expresando especial interés por visitar la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México.

Al responder a preguntas de periodistas a las afueras de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice señaló que durante este Año del Jubileo las actividades son diarias, pero que el próximo año comenzará a programar viajes progresivamente. “Por supuesto que me gustaría volver a América Latina“, afirmó el Sumo Pontífice.

“Hoy encantado de viajar”, declaró el papa, mencionando específicamente su deseo de visitar los santuarios de Fátima en Portugal y Guadalupe en México. También reveló que Uruguay y Argentina están “pendientes” en su agenda, y confirmó su interés en visitar Perú.

Hasta el momento no existe ninguna visita confirmada a América Latina. La única gira internacional oficialmente programada es la que realizará del 27 de noviembre al 2 de diciembre a Turquía y Líbano, heredada de la agenda de su predecesor, el papa Francisco.

Robert Prevost, quien asumió el papado con el nombre de León XIV, ha manifestado en ocasiones anteriores su especial conexión con Perú, país del cual posee nacionalidad y donde residió durante más de 40 años, primero como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo.

