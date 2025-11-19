Mueren cinco turistas por tormenta de nieve en Chile; dos eran mexicanos

Al menos cinco turistas, entre ellos dos mexicanos, dos alemanes y una británica, fallecieron tras ser sorprendidos por una tormenta de nieve y fuertes ráfagas de viento mientras realizaban una caminata en los glaciares del Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, informaron este martes las autoridades.

El delegado presidencial de Magallanes, José Antonio Ruiz, confirmó en conferencia de prensa que las víctimas son un hombre y una mujer de nacionalidad mexicana, un hombre y una mujer alemanes y una mujer británica. Cuatro personas que habían sido reportadas como desaparecidas fueron localizadas con vida, por lo que actualmente no se registran más extraviados.

El presidente chileno, Gabriel Boric, lamentó el fatal desenlace a través de sus redes sociales, expresando sus “más sentidas condolencias” a las familias de los fallecidos y asegurando que contarán con “toda la colaboración de las autoridades e instituciones chilenas” en estos momentos difíciles.

A propósito del lamentable accidente de turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine, quisiera reconocer a los equipos de Carabineros, el Ejército, Socorro Andino y Conaf, quienes han trabajado arduamente y desde el primer momento en las labores de búsqueda,… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) November 18, 2025

La emergencia se produjo durante la tarde del lunes cuando condiciones climáticas adversas, con nevadas intensas y ráfagas de viento que alcanzaron los 193 kilómetros por hora, golpearon distintos puntos del extenso parque nacional ubicado en el sur del continente. Un grupo de turistas se extravió mientras realizaba una caminata en un complejo circuito, siendo sorprendido por lo que José Ruiz describió como una “situación climática bastante complicada”.

Los equipos de rescate han culminado la fase de búsqueda y procederán con la evacuación de los cadáveres, operación que deberá realizarse vía aérea dependiendo de las condiciones meteorológicas. La Corporación Nacional Forestal decretó el cierre de algunos sectores del parque para resguardar la seguridad de los visitantes.

