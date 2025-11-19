Puebla realizará desfile por 115 aniversario de la Revolución Mexicana

Para conmemorar el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, este jueves se llevará a cabo en la capital poblana el desfile cívico-militar conmemorativo en el que participarán 3 mil 400 estudiantes de educación obligatoria y superior.

El recorrido partirá de la intersección en Avenida Reforma y calle 5 de Mayo, alrededor de las 10:30 horas, los contingentes recorrerán el Bulevar 5 de Mayo hasta la 25 Oriente.

La duración estimada del desfile es de una hora, pues participará el Agrupamiento de Banderas de México y alumnos de 14 instituciones educativas, entre ellas, el Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) y la Escuela Normal Superior del Estado.

Te puede interesar: Comenzarán a construir el Cablebús de Puebla en diciembre

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla señaló que con este desfile conmemorativo se busca fortalecer la identidad nacional y recordar los logros de la Revolución, entre ellos los derechos laborales, agrarios y la consolidación de la educación pública, laica y gratuita.

También informó que se habilitarán puntos de atención médica y se instalarán estaciones de hidratación para los participantes a lo largo del trayecto.

📢 Desfilan 3 mil 400 alumnos en Conmemoración al “115 Aniversario de la Revolución Mexicana”



Con la participación de 3 mil 400 alumnos de educación obligatoria y superior, este jueves 20 de noviembre se llevará a cabo el desfile cívico -militar “Conmemorativo al 115 Aniversario… pic.twitter.com/rOyDoYtBot — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) November 19, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: