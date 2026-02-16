Armenta entrega 18 patrullas a Zacatlán para fortalecer seguridad

Con el propósito de brindar paz y tranquilidad a las familias zacatecas, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó en Zacatlán la entrega de 18 patrullas para fortalecer la estrategia de seguridad y consolidar un entorno de bienestar, como lo instruye el Gobierno de México que preside la doctora Claudia Sheinbaum.

Durante el evento en el zócalo de este municipio, el Ejecutivo estatal reconoció el esfuerzo de la alcaldesa Beatriz Sánchez Galindo, en materia de seguridad, ya que recordó la importancia de dignificar el trabajo de los cuerpos policiacos con mejor sueldo, equipamiento y herramientas, ya que son los primeros que enfrentan a los grupos delictivos. “Porque sí queremos que cuiden a nuestras familias, nosotros tenemos que cuidarlos y respetarlos”, afirmó.

Armenta Mier subrayó que bajo la directriz de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de coordinar los esfuerzos de seguridad entre los tres órdenes de gobierno, en el municipio se llevaron a cabo tanto la Mesa de Paz estatal y la Segunda Mesa con los municipios, que forma parte de las 11 regiones en el ámbito federal.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, resaltó que en Puebla se trabaja permanentemente para capacitar y profesionalizar a las y los policías, con el fin de contar con elementos cercanos y avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana.

Destacó que la entidad da pasos firmes en materia de tecnología policial al consolidar una red de drones para labores de inteligencia e investigación en la capital y zona metropolitana.

El secretario de Seguridad Pública estatal anunció la instalación de un Centro Estratégico de Seguridad y Atención Turística (CESAT) en el municipio de Ahuazotepec, el cual permitirá un despliegue operativo de las fuerzas de seguridad y dará respuesta inmediata a cualquier situación de riesgo. Exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier incidente a través del número de emergencias 9-1-1 o mediante la línea de denuncia anónima 089, ya que la información proporcionada por estos canales fortalece y complementa las labores de seguridad.

Por su parte, la presidenta municipal, Beatriz Sánchez Galindo, señaló que cumplen con una de las demandas más sentidas de las familias zacatecas, la cual es la seguridad, ya que la entrega de patrullas representa gobernabilidad, prevención y se fortalece la capacidad de respuesta de los cuerpos operativos. La alcaldesa reconoció el esfuerzo del gobernador, ya que a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2025, fue entregada también una camioneta tipo patrulla equipada con balizamiento.

Sumados a la estrategia para la paz y la seguridad, la presidenta municipal detalló que en diciembre de 2025 adquirieron 18 patrullas a través del programa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y lograron la homologación salarial para los elementos de seguridad pública. “Gobernador reconocemos que su liderazgo impulsa un trabajo conjunto que prioriza la paz y el bienestar. Reafirmamos que la seguridad es primero que se construye con prevención y cercanía”, finalizó Beatriz Sánchez Galindo.

Mara Gutiérrez, habitante de Zacatlán, expresó su agradecimiento al gobernador Alejandro Armenta Mier por su visita y por la entrega de patrullas. Además reconoció que representan un apoyo importante para el bienestar de las familias y para reforzar la seguridad local.

