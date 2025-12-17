EU: arrestan a mujer por esconder cuchillas de afeitar en panes

Una mujer de 33 años fue arrestada el martes 16 de diciembre acusada de intento de mutilación, tras presuntamente introducir cuchillas de afeitar en panes de dos tiendas Walmart en Biloxi, Mississippi. Camille Benson, originaria de Texas, tiene una fianza fijada en 100 mil dólares.

Los hechos se reportaron inicialmente el 5 de diciembre, cuando un cliente informó haber encontrado una cuchilla dentro de un pan comprado en el supermercado de la localidad. Tres días después, el 8 de diciembre, otro cliente reportó un hallazgo similar en un pan adquirido en un local de la misma empresa.

El domingo de esa semana, luego de una nueva queja, empleados inspeccionaron el inventario y descubrieron que varios panes más habían sido manipulados. El Departamento de Policía de Biloxi fue notificado formalmente el lunes.

La teniente Candace Young, oficial de información pública del departamento, confirmó las investigaciones y pidió a cualquier persona que haya comprado pan en esas tiendas que inspeccione los productos y reporte cualquier anomalía.

Walmart emitió un comunicado señalando que “la salud y seguridad de nuestros clientes siempre es nuestra prioridad”. La compañía indicó que retiró e inspeccionó todos los productos potencialmente afectados en las tiendas impactadas y que colabora con las autoridades.

Además, recomendó a los clientes que desechen inmediatamente cualquier producto que parezca manipulado y soliciten un reembolso completo en su tienda local.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, no creen que incidentes similares hayan ocurrido en otras tiendas de la cadena.

