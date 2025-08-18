Servicio de limpia en Puebla operará con normalidad este 18 de agosto

En el marco del Día de la y el Empleado Municipal, este lunes 18 de agosto, el Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL) informa a la ciudadanía que el servicio de recolección de residuos se llevará a cabo con normalidad, respetando los horarios y rutas habituales.

Lo anterior es posible gracias a la coordinación con la empresa concesionaria PASA y responde al compromiso del Gobierno de la Ciudad de mantener la prestación del servicio de manera continua, priorizando la limpieza en la capital poblana.

Con esta acción, se garantiza a las familias poblanas un entorno limpio, refrendando el esfuerzo de quienes todos los días trabajan por mantener la capital en orden.

