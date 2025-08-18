Comienzan a instalar adornos para las Fiestas Patrias en Puebla

Como parte de la estrategia Puebla Brilla, el Gobierno de la Ciudad de Puebla, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, inició la instalación de más de 2 mil 400 piezas luminosas LED conmemorativas, que llenarán de orgullo las vialidades principales del primer cuadro de la ciudad durante las Fiestas Patrias.

Las y los poblanos podrán disfrutar en estas fechas emblemáticas figuras de personajes icónicos de la Independencia de México como: Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, y Josefa Ortiz de Domínguez, por mencionar algunos.

Además, la Secretaría de Servicios Públicos pondrá cortinas de luces RGB multicolores y elementos alusivos a esta gesta heroica como el águila, la bandera nacional, entre otros de color verde, blanco y rojo.

Las piezas luminosas comenzaron a colocarse en puntos importantes del primer cuadro de la ciudad como el Palacio Municipal, el Boulevard 5 de Mayo y la Avenida Reforma, creando un ambiente festivo que invita a celebrar la historia, tradiciones y el espíritu mexicano en la capital.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de embellecer y mantener vivos los espacios públicos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo entre la ciudadanía.