MariElise Budib entrega desayunador rehabilitado en San Cristóbal Tulcingo

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la alimentación y el bienestar de la niñez poblana que más lo requiere, la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, realizó la entrega de la rehabilitación de un desayunador escolar en la Telesecundaria José María Maldonado, en la colonia de San Cristóbal Tulcingo. Los trabajos se realizaron de manera coordinada con la Fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días como parte del proyecto “Unidos por la Alimentación”.

Durante su intervención, la presidenta de Patronato MariElise Budib aseguró que los comedores escolares no solo representan espacios donde las y los estudiantes reciben una alimentación de calidad, sino que también se les brinda la oportunidad de mejorar su desempeño académico para poder construir un futuro más prometedor.

“Quiero que tengan la certeza de que mi esposo Pepe Chedraui y yo trabajamos en el compromiso de que las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a una mejor nutrición, a espacios escolares dignos y a programas de salud y bienestar que fortalezcan su desarrollo integral. Porque invertir en la niñez y la juventud es sembrar esperanza y garantizar el futuro de nuestra ciudad”, puntualizó la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital.

En la misma línea, el presidente de Estaca para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Julio Carreón, destacó que los comedores escolares son una obra y un trabajo muy noble, reconociendo el trabajo coordinado con el Gobierno de la Capital que permitió que se sumara con el firme propósito de servir y ayudar a la niñez poblana.

“Con mucho gusto nos unimos a los esfuerzos que hace el DIF Puebla Capital; somos testigos de un trabajo arduo que se hace para fortalecer los esfuerzos de mejorar la vida de los ciudadanos. Agradecemos mucho la oportunidad que se nos da; son muchos jóvenes los que se van a ver beneficiados por este tipo de proyectos”, comentó Julio Carreón.

Es así como el Sistema Municipal DIF (SMDIF) mantiene su compromiso de trabajar de la mano con los diferentes sectores de la sociedad poblana para beneficiar a la población.

Te recomendamos: