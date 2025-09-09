Milenario Trueque reúne a más de 100 mil personas en San Pedro Cholula

Tradición y cultura se hicieron presentes en San Pedro Cholula con la realización del Milenario Trueque, que este año reunió a más de 100 mil visitantes y a más de 3 mil 300 artesanos de distintos municipios y estados del país.

Desde muy temprano, la presidenta municipal Tonantzin Fernández, acompañada de regidores, secretarios y directores, recibió a peregrinos y comerciantes en la Presidencia Municipal con tamales, atole, café y pan, marcando así el inicio del segundo día de esta celebración ancestral.

Durante el 7 y 8 de septiembre, la Plaza de la Concordia se convirtió en un gran punto de encuentro donde se intercambiaron frutas, verduras, cestos, prendas artesanales y productos de barro y madera, reafirmando el valor de las tradiciones que identifican a la ciudad sagrada de Cholula.

La presidenta municipal, junto con la diputada Angélica Alvarado, presidenta de la comisión de Turismo del Congreso del Estado, el subsecretario estatal de Cultura y el director de impulso de artesanías de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, recorrió los pasillos del trueque, realizando intercambios y conviviendo con las y los comerciantes, quienes agradecieron la adecuación del Complejo Cultural que les permitió pernoctar de manera segura la noche del 7 de septiembre.

“Por primera vez este evento histórico se celebró durante dos días consecutivos, fortaleciendo la economía local y el comercio tradicional”, destacó Tonantzin Fernández.

