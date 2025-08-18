Tesorería Municipal mantendrá atención sin afectaciones este 18 de agosto

En el marco del Día de la y el Empleado Municipal, que se conmemora este 18 de agosto, el Gobierno de la Ciudad informa que los servicios de Tesorería permanecerán abiertos, con el objetivo de brindar certeza a la ciudadanía y asegurar la continuidad en la atención de trámites.

La atención en las cajas de tesorería se mantendrá sin interrupciones, asegurando que no habrá afectaciones para las y los contribuyentes.

Con esta medida, se garantiza la prestación de servicios como el pago de infracciones y la atención en la ventanilla Exacuario de forma normal, de modo que la ciudadanía podrá realizar sus trámites con total confianza y en los horarios habituales.

