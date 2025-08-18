Volkswagen Puebla y Sitiavw acuerdan 4% de aumento salarial

Con 4 por ciento de incremento directo al salario, Volkswagen y los trabajadores sindicalizados (Sitiavw) alcanzaron un acuerdo este año, por lo que se conjura la huelga en la planta armadora en Puebla.

A través de un comunicado de prensa, la armadora alemana afirmó que, al ser un aumento por encima de la inflación, se protege el poder adquisitivo de la base trabajadora.

Volkswagen de México calificó la negociación con el sindicato como un proceso de diálogo respetuoso y constructivo.

“En Volkswagen de México estamos convencidos de que el diálogo abierto y el respeto mutuo son pilares fundamentales para construir acuerdos que beneficien a todas las partes. Este resultado refleja nuestro compromiso con una estrategia de negocio centrada en las personas y en su bienestar“, señaló Ricardo Guerrero, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Organización de Volkswagen de México.

Hay que recordar que desde la semana pasada se iniciaron una serie de encuentros entre las comisiones revisoras de ambas partes. De acuerdo con la armadora, se realizó un análisis detallado del entorno actual, marcado por retos significativos para la industria automotriz a nivel global, así como para el Grupo Volkswagen y Volkswagen de México.

Volkswagen de México reconoció y agradeció la labor de las autoridades laborales y del equipo de conciliadores que acompañaron este proceso, lo que dijo facilitó un entorno de entendimiento y colaboración.

“Este acuerdo envía una señal contundente de estabilidad y paz laboral, elementos clave para fortalecer el posicionamiento de la planta de Puebla como una filial relevante y atractiva dentro del Grupo Volkswagen”.

