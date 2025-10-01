Egresado UDLAP gana concurso musical “Sabina por Aquí”

Demián Pinto Saldaña, recién egresado de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla, conquistó el Premio del Público en el XI Concurso Internacional de Canción de Autor “Sabina por Aquí” celebrado en Úbeda, España. Este reconocimiento incluye una gratificación económica y la oportunidad de grabar una maqueta en el estudio del legendario cantautor Joaquín Sabina.

El certamen registró un récord histórico con 73 propuestas procedentes de 10 países, donde más del 53% de los participantes fueron internacionales, consolidando su importancia en el panorama musical iberoamericano. Pinto Saldaña, con apenas 22 años, destacó como el único representante mexicano y el concursante más joven, compitiendo contra artistas con en promedio una década más de experiencia profesional.

Durante la final, el artista presentó tres piezas en formato acústico de voz y guitarra: “Pájaros de Portugal” de Joaquín Sabina, junto con sus composiciones originales “A la orilla del río” y “Corazón de tinta”. El músico describió la experiencia como “un instante exacto en el que ni siquiera recuerdo muchos detalles, simplemente un gran nivel de alegría y gratitud por estar ahí y haber sido escogido entre tantas personas”.

Para el egresado universitario, este premio marca el inicio de su proyección internacional: “Ganar este reconocimiento es uno de los grandes comienzos de mi carrera. Por más que he trabajado en mi obra, técnica y capacidad como guitarrista, este logro es un punto de partida. Haberlo conseguido en un escenario tan lejos de casa me llena de gratitud y orgullo por representar a México“.

La Universidad de las Américas Puebla celebra este triunfo como muestra del talento que forma en sus aulas, coincidiendo con el 85 aniversario institucional y 55 años de su campus en Cholula. El reconocimiento consolida la presencia mexicana en escenarios musicales internacionales y refleja la excelencia académica de los programas artísticos de la universidad.

