Fallece “El Chicles”, el perrito maratonista de Tijuana

Fallece “El Chicles”, el famoso perrito maratonista de Tijuana. El can ingresó el 30 de septiembre en estado crítico a una clínica veterinaria tras presentar síntomas de intoxicación grave y, a pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir.

Héctor “El Flecha” Hernández, dueño y entrenador de El Chicles, denunció que su compañero fue víctima de un presunto envenenamiento intencional. Según relató, el perro comenzó a vomitar y sufrir convulsiones poco después de un entrenamiento matutino, y el equipo veterinario no pudo revertir los efectos del tóxico.

Rescatado de las calles en 2018, El Chicles rápidamente se ganó un lugar en el corazón de la comunidad atlética de Baja California. Con su energía inagotable participó en carreras de 5 y 10 kilómetros, y su disciplina inspiró a corredores y aficionados, convirtiéndose en un símbolo de lealtad y esfuerzo.

La indignación estalló en redes sociales: corredores, vecinos y colectivos animalistas exigieron una investigación bajo la Ley de Protección y Trato Digno para los Animales de Baja California. El mural pintado en 2023 en un paso a desnivel de la ciudad y el corrido dedicado por Ángel Ortiz y su mariachi se volvieron puntos de encuentro para homenajes espontáneos.

Para honrar su memoria, Hernández ha convocado una carrera simbólica sin cronómetros ni premiaciones. El objetivo es recordar el legado de El Chicles y reclamar justicia por el presunto envenenamiento que le quitó la vida a quien se convirtió en compañero inseparable de miles de corredores.

