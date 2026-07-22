Restaurantes de Puebla reportan bajo impacto por el Mundial

El 83 por ciento de los restaurantes en Puebla no obtuvo beneficios económicos significativos con el Mundial de 2026 e incluso registraron un desempeño del 60 por ciento menor a lo contabilizado el año pasado, de acuerdo con la Canirac.

En un resumen ejecutivo del organismo empresarial, indicó que durante los partidos de la Selección Mexicana sus ventas bajaron 45 por ciento, el 29 por ciento se mantuvieron iguales y solo 21 por ciento subieron.

El flujo de extranjeros tampoco fue benéfico para los restauranteros poblanos, ya que el 74 por ciento dijeron no observar a comensales de otras nacionalidades en sus sucursales.

El gasto de los clientes que llegaron a los restaurantes fue de entre 200 y 400 pesos por persona; el 60 por ciento de los negocios estuvieron al 50 por ciento de su capacidad.

Apenas el 9 por ciento de los restaurantes superaron el 70 por ciento de ocupación.

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El 81 por ciento de los negocios restauranteros no contrató personal adicional, pero sí el 19 por ciento, quienes reforzaron su plantilla con uno a cinco trabajadores.

Los negocios que sí se vieron beneficiados fueron los que tenían un formato de bar, cantinas y con promociones.

Por lo anterior, el 55 por ciento de los restauranteros poblanos percibió un impacto negativo o muy negativo de la justa mundialista; solo el 12 por ciento consideró que fue positivo y el 33 por ciento, neutral.

En la recta final del torneo, el presidente de la Canirac Puebla, Juan José Sánchez Martínez, advirtió que no se elevaron las ventas como lo habían previsto y solo se concentraron en espacios como la Avenida Juárez.

Editor: César A. García

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