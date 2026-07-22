Comisión aprueba exhorto para fortalecer educación inclusiva

La Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, que preside la diputada Luana Armida Amador Vallejo, aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla a reforzar la capacitación, el seguimiento y el acompañamiento al personal docente y directivo de educación básica, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación inclusiva de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

El exhorto también busca evitar prácticas de discriminación, exclusión, segregación o canalización injustificada hacia servicios de educación especial, privilegiando la implementación de ajustes razonables, medidas de accesibilidad, apoyos pedagógicos y estrategias de inclusión que favorezcan el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje efectivo de este sector de la población en los planteles de educación básica.

Cabe señalar que el acuerdo deriva de una propuesta legislativa presentada por la diputada Elisa Limon Balderrabano.

Durante el análisis del punto de acuerdo, la diputada Luana Armida Amador Vallejo destacó que, en coordinación con el DIF, el CAPCEE, especialistas en Protección Civil y su equipo de trabajo, se llevan a cabo mesas de trabajo para atender las necesidades de infraestructura de los Centros de Atención Múltiple (CAM). Informó que actualmente se revisan cinco planteles con el propósito de gestionar recursos que permitan mejorar sus instalaciones.

Asimismo, subrayó la importancia de que toda reforma legal en materia de discapacidad sea sometida a consulta con las personas involucradas, en cumplimiento de los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez reconoció el trabajo impulsado para fortalecer la inclusión de las personas con discapacidad, especialmente en materia de infraestructura y sensibilización de las y los servidores públicos. Al respaldar el exhorto, consideró necesario que este tema sea incorporado en la planeación presupuestal de 2027 para garantizar espacios educativos verdaderamente inclusivos.

En asuntos generales, la diputada Esther Martínez Romano señaló la importancia de fortalecer las políticas públicas en favor de las personas con discapacidad. Destacó que, más allá de los exhortos, es necesario impulsar iniciativas que permitan destinar mayores recursos para mejorar la infraestructura de las escuelas y garantizar la atención especializada para niñas, niños y adolescentes.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Luana Armida Amador Vallejo, Guadalupe Yamak Taja, Esther Martínez Romano y Norma Estela Pimentel Méndez.

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