Búsqueda de menor arrastrada por río en Tlacotepec cumple 10 días; no hay rastros

Han transcurrido 10 días desde que Monserrat, una niña de 7 años, fue arrastrada por el río Bravo en la comunidad de Mazatzongo de Guerrero, municipio de Tlacotepec de Porfirio Díaz, sin que hasta ahora se tenga rastro de su paradero.

A pesar del despliegue de un fuerte operativo en la zona, la Coordinación de Protección Civil y Gestión de Riesgos informó que concluirá sus labores para dejar la búsqueda en manos de la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla.

El titular de Protección Civil estatal, Coronel Bernabé López Santos, explicó que se agotaron las estrategias y recursos disponibles, que incluyeron la participación de Bomberos y Cruz Roja, por lo que ahora las instancias especializadas continuarán con la investigación.

Durante los operativos han participado hasta 40 personas por jornada, quienes recorrieron el río Tonto en Mazatzongo de Guerrero desde el 30 de agosto. Además, se colaboró con autoridades de Santa María Chilchotla, Oaxaca, al tratarse del curso del afluente, sin obtener resultados.

Las tareas de búsqueda incluyeron el uso de drones, helicóptero del gobierno estatal y células de Protección Municipal para agilizar la localización, sin que se identifique algún indicio de la menor.

Hace una semana circularon rumores sobre el hallazgo de Monserrat, los cuales fueron desmentidos por sus familiares, quienes confirmaron que no hay novedades respecto a su paradero.

🔺El @Gob_Puebla a través de esta Coordinación, en conjunto con Cruz Roja Mexicana, Protección Civil de Ajalpan, Policía Municipal y grupos voluntarios, cumplió 10 días consecutivos de labores de búsqueda de la menor arrastrada por el río Bravo en la comunidad Matzazongo de… pic.twitter.com/rTowbUQadu — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) September 10, 2025

