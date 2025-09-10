Policía Auxiliar de Puebla desplegará operativo en concierto de Shakira

Con el firme compromiso de fortalecer la construcción de paz que impulsa el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, la Policía Auxiliar desplegará más de 100 guardias policiales los días 11 y 12 de septiembre en inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, con motivo del concierto de Shakira.

Este operativo garantiza la seguridad, tranquilidad y bienestar de las y los poblanos que se darán cita en este magno evento, con el objetivo de reforzar la confianza ciudadana mediante la presencia policial en puntos estratégicos.

Los elementos estarán distribuidos en accesos de estacionamiento y puertas principales, con el fin de contribuir a un ingreso y salida ordenados, así como a la prevención de incidentes.

Durante este tipo de eventos, se mantiene estrecha colaboración con el Centro de Información y Coordinación Policial (CICOP), lo que permite canalizar oportunamente cualquier tipo de emergencia al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5i).

La Policía Auxiliar, bajo el liderazgo del director general César Octavio Castellanos Galdámez, refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales y municipales para fortalecer la seguridad en eventos masivos; asimismo, impulsa entornos seguros y se consolida como una.

