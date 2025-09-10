Pepe Chedraui entrega apoyos alimentarios en juntas auxiliares

Con la finalidad de contribuir al bienestar de las y los poblanos de las juntas auxiliares, el presidente municipal, Pepe Chedraui; la presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, MariElise Budib; y el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, entregaron despensas del programa Alimentación Imparable y sillas de rueda a personas en situación de vulnerabilidad de San Sebastián de Aparicio, San Miguel Canoa y La Resurrección.

En su mensaje, el edil resaltó el trabajo coordinado entre las tres órdenes de gobierno para impulsar estos programas alimenticios que lleguen a más hogares poblanos para contribuir a la alimentación de nuestras juventudes.

“Estos programas alimenticios tienen que llegar, insisto, a su lugar, a sus casas. Que tengan el beneficio de comer bien, de comer sano, que no les falte en ningún momento la alimentación necesaria para su crecimiento”, subrayó.

Por su parte, la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, señaló que con la entrega de estos apoyos las familias poblanas pueden vivir con mayor dignidad y bienestar, al mismo tiempo que reiteró su compromiso por seguir ofreciendo mejores oportunidades para las y los poblanos de las juntas auxiliares.

“Con esta entrega de despensas, buscamos fortalecer la seguridad alimentaria en nuestra capital, dando prioridad a niños y niñas, a personas con discapacidad y a personas adultas mayores. Cada despensa representa mucho más que alimentos, significa tranquilidad en un hogar, la certeza de tener un plato en la mesa y la posibilidad de nutrir mejor a nuestras familias (…) en el DIF Puebla capital tenemos claro que la buena alimentación es la base para un mejor presente y también la semilla de un futuro con más oportunidades, por eso seguiremos trabajando con todo el corazón para que nadie se quede atrás”, destacó la presidenta SMDIF.

A su vez, el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez, expuso que este tipo de acciones, que buscan combatir una problemática que se vive a nivel nacional, son estructurales, pues también son impulsadas por los gobiernos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad garantiza su compromiso con el bienestar de las familias, con lo que se contribuye a tener en la capital el orden y que se vela por la salud de quienes más lo necesitan.

