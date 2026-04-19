MC presenta iniciativa para adecuar “Plan B” a cabildos de Puebl

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) presentó la primera iniciativa para reestructurar la integración de los cabildos de Puebla, en apego al “Plan B” de la Reforma Electoral.

La propuesta busca aplicar un “tijeretazo” a la burocracia municipal, reduciendo drásticamente el número de regidores, especialmente en la capital poblana.

La diputada Fedrha Suriano Corrales presentó una reforma a la Ley Orgánica Municipal para establecer el nuevo método de integración de regidurías.

El proyecto responde al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducir los costos de las nóminas municipales, fijando un tope máximo de 15 regidores para las ciudades más grandes.

El Ayuntamiento de Puebla sería el más afectado por esta reforma, al perder ocho espacios en el Cabildo, pasando de 23 a 15 regidurías.

La propuesta de MC plantea que 10 regidores sean de mayoría relativa y entren con la planilla ganadora de la alcaldía.

En tanto, cinco espacios serán plurinominales, reservados para la oposición y partidos que alcancen el 3 por ciento de la votación, pero que hayan perdido las elecciones.

Actualmente, la capital opera con 23 perfiles (16 de mayoría y 7 pluris), por lo que la reducción obliga a compactar la representación ciudadana.

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Municipios pequeños: Equilibrio 50/50

Para los municipios con menos de 60 mil habitantes, la iniciativa plantea que tengan solo 8 regidurías: 4 de mayoría relativa y 4 plurinominales, con la mitad del cabildo para las minorías.

La legisladora subrayó que esta reforma no pretende “desnaturalizar” a los ayuntamientos ni silenciar a las minorías, sino dar certeza jurídica ante el nuevo marco constitucional federal.

El objetivo central es que los municipios dejen de gastar en puestos excedentes y gestionen mejor los recursos públicos.

“No suprime la representación de mayorías ni de minorías; busca que las demarcaciones atiendan la reducción de economías por puestos excedentes”, explicó Fedrha Suriano.

Editor: César A. García

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