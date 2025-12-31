Hallan sin vida a hombre reportado como desaparecido en San Lorenzo Almecatla

Fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Rodrigo N., quien fue reportado previamente como desaparecido; el caso continúa bajo investigación de las autoridades ministeriales en Cuautlancingo.

Durante el transcurso del martes 30 de diciembre, familiares de Rodrigo N., quien tenía un reporte de desaparición desde el 22 de noviembre del presente año, ingresaron a su hogar en San Lorenzo Almecatla, donde lo encontraron sin vida.

Tras el hallazgo en cuestión, los civiles llamaron a emergencias e informaron lo ocurrido, por lo que policías y personal forense llegó hasta la escena en la calle Robledo del Fraccionamiento Villas San Jacinto.

#Seguridad 🚓 Hallan el cadáver de un hombre identificado como Rodrigo "N" en Villas San Jacinto de San Lorenzo Almecatla.



Familiares del occiso, quienes llevaban ya algunas horas buscándolo, fueron quienes notificaron su hallazgo a las autoridades.



Con información de… pic.twitter.com/9enrv04LoY — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) December 31, 2025

En el inmueble se refirió que el masculino de 45 años de edad yacía rodeado de al menos diez botellas de alcohol, además de que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Ante lo ocurrido, peritos forenses realizaron el levantamiento de cadáver y lo trasladaron hasta un anfiteatro para su análisis.

Es importante señalar que este caso ha llamado la atención de los vecinos de la zona, al señalar que previamente los familiares del hoy occiso habían referido ya haberlo buscado dentro de su hogar sin tener éxito, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Rodrigo Castañeda Brito, visto por última vez en el Municipio de Cuautlancingo, Puebla.

¿Tienes información? ¡Llámanos! 2226821258 pic.twitter.com/l9eEmEWy9J — Comisión de Búsqueda de Personas (@busquedagobpue) December 16, 2025

